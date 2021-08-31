الأرصاد: انخفاض تدريجى للحرارة الفترة المقبلة

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية، حيث تشير الدراسة والمقارنة أن درجات الحرارة فى الفترة من 2016 إلى 2021 أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 2-5 درجات مئوية وهذا يوضح أن التغيرات المناخية أثرت على جمهورية مصر العربية على مدار الخمسة أعوام الماضية على الأقل.
وأوضحت أنه خلال النصف الأول من شهر سبتمبر سيكون هناك انخفاض طفيف وتدريجى فى نسبة الرطوبة، بينما تتذبذب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.
أما النصف الثانى من شهر سبتمبر يتراجع تدريجيا منخفض الهند الموسمى ويتقدم المرتفع الأزورى وتبدأ درجات الحرارة والرطوبة النسبية على سطح الأرض فى الإنخفاض، ويتزامن ذلك مع البداية الفلكية لفصل الخريف فى 22 سبتمبر 2021.
ومن المتوقع خلال شهر سبتمبر بداية فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وتزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
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