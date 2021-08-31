اليوم.. بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة وإعلان النتائج 9 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التى تُيسر على خريجى الشهادات المصرية فهم آليات التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة، وتقديم الدعم الفنى الذى ييسر لهم عملية التنسيق.





وصرح الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكترونى الموحد يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 فى الساعة الخامسة مساءً، وتستمر هذه المرحلة حتى مساء الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 فى الخامسة مساءً، وتعلن نتائج هذه المرحلة ظهر يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر.

ومن جانبه، أشار الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة إلى أن هذا النظام يطبق فى المرحلة الأولى على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بينما يطبق هذا النظام فى المرحلة الثانية على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، مدارس النيل، الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكترونى لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ويتم قبول الطلاب بكليات الجامعات الخاصة اعتمادًا على مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم كمعيار وحيد لتنسيق الطلاب.

وتشارك كافة الجامعات الخاصة فى نظام التنسيق الإلكترونى الموحد، وتشمل القائمة الجامعات الآتية: مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية فى مصر، البريطانية فى مصر، سيناء "العريش" وسيناء "القنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكترونى، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام.

ويستطيع الطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها، والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح إن وجد.

ويتم تنسيق الجامعات الخاصة من خلال عدة مراحل، المرحلة الأولى تبدأ مساء اليوم الثلاثاء 31 أغسطس الجارى، والمرحلة الثانية تبدأ عقب إعلان نتائج الدور الثانى للثانوية العامة.

أما المرحلة الثالثة، فيتم القبول عن طريق الجامعات الخاصة على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك، قبل بدء الفصل الدراسى الثانى، وذلك على إجمالى الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.

وفيما يخص خطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة، فيُسمح للطلاب الناجحين بالدخول على منصة القــــبول الإلكترونى للجامعـــات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسؤوليته الخاصة.

وحينما تظهر للطالب استمارة تنسيق إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أى تغيير فى الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وتظهر للطالب على بريده الإلكترونى استمارة قبول، محدد بها اسم الكلية التى تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب فى مختلف كليات الجامعة.

وأكد الأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة أنه يجب على الطالب المرشح سرعة إتمام الإجراءات بالجامعة المرشح لها، وفى حال تخلف الطالب المرشح عن اتمام إجراءات التسجيل بالجامعة فى المدة المقررة لايحق له التقدم لأى جامعة أخرى.