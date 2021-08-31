فيديو- القائد العام للقوات المسلحة يستقبل وزير دفاع كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، سوه ووك وزير الدفاع الوطنى بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.





تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتى تضمنت مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك بين البلدين. من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطنى لجمهورية كوريا الجنوبية عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدا من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين، مؤكدا على تقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين ووزير مشتريات الدفاع الكورى وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

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