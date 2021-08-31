فيديو - الإهمال الطبى عرض مستمر.. طبيب يترك فوطة داخل بطن سيدة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - تطل علينا الهيئات الطبية بين الحين والآخر بأخطاء كارثية، ومسلسل التجاوزات الطبية متواصل ويدفع ثمنها من يترددون على الأماكن الطبية الخاصة، وآخر هؤلاء الضحايا هى السيدة سارة إبراهيم التى تعرضت لخطأ طبى أثناء ولادتها القيصرية بمحافظة الشرقية.





ومع إهمال الطبيب ترك فى داخل بطن "سارة" فوطة ما تسبب فى ثقب لها فى القولون، والتقى "دوت الخليج" بزوجها عماد سعيد، محاسب فى إحدى الشركات الخاصة بالعاشر من رمضان، وقال إن زوجته الآن تنتظر الموت، موضحا أنه أجرى لها جراحة تحويل مسار، لإنقاذ حياتها بعد تعرضها لتسمم بروتينى نتيجة ترك فوطة العمليات.

وتابع الزوج: "اكتشفنا الفوطة صدفة، وحررنا محضرا ضد الطبيب، المعاناة لم تكن فى آلام الولادة فحسب بل الابن الصغير أصبح يرضع صناعيا بعدما كان رضاعته طبيعية، مناشدا النيابة العامة بحق الثأر له"، مؤكدا ثقته فى القضاء العادل.

كما تواصل "دوت الخليج" مع والد الضحية الدكتور إبراهيم فكرى، والذى قال إن سارة فى حالة نفسية وصحية صعبة جدا، تتعرض إلى آلام نتيجة استخدام أكياس للإخراج بعد عملية تحويل المسار، ولا تستطيع الحركة أو رعاية طفلها الذى أصبح يرضع صناعى بسبب مرضها".

وتابع: "الطبيب عندما أراد تغيير الخياطة الخاصة بولادة بنتى فوجىء بتجمع دموى وده أمر غريب، ولما فحص أكثر وجد الفوطة، والصدمة الكبيرة عندما قال لى كده هتدخل العمليات مرة و2 و3 لحد ما التجمع ده يروح".

وحررت الأسرة محضر رقم 3857 إدارى قسم أول العاشر من رمضان، وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا ببلاغ من عماد سعيد زوج "سارة إبراهيم" ربة منزل 29 عاما، ضد مستشفى خاص بمدينة العاشر من رمضان، وطبيب نساء وتوليد، بسبب الإهمال الطبى فى حالتها خلال إجراء عملية الولادة القيصرية داخل المستشفى، وتبين ترك الطبيب "فوطة بطن جراحية" داخل تجويف البطن والتسبب فى ثقب بالقولون.

وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، والعرض على الطب الشرعى لبيان حالة الأم الصحية، ووضع تقرير طبى حول ما تعرضت له من أضرار صحية.