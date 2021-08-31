/648131/فحص-عدد-من-المشتبه-بهم-في-واقعة-إطلاق-النار-على-شاب-بالعياط

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المشتبه بهم في واقعة إطلاق النار على شاب وإلقاء جثته في الطريق العام ، في منطقة العياط بالجيزة.

وطالبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الحادث لكشف ملابساته وتحديد هوية مرتكبيه. دوت الخليج يرصد في السطور التالية فحص عدد من المشتبه بهم في واقعة إطلاق النار على شاب بالعياط لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه وكشفت تحقيقات النيابة أن رئيس مباحث مركز شرطة العياط، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تؤكد العثور على أحد الأشخاص ملقى بالطريق العام بدائرة المركز، ومصاب وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتم نقله للمستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه. وأضافت التحقيقات أنه من خلال فحصه تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من عمره مصاب بطلق ناري من فرد خرطوش محلي الصنع بمنطقة البطن، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. ملابسات الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وما تزال التحقيقات مستمرة.

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