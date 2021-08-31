رسمياً.. المدرب العام للزمالك يقدم استقالته..«تفاصيل»

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كشف مصدر خاص داخل الزمالك لتحيا مصر أن أحمد عبد المقصود المدرب العام لنادي الزمالك،تقدم باعتذار رسمي للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب لعدم الاستمرار في منصبه في تدريب الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويعرض دوت الخليج تفاصيل استقالة المدرب العام للزمالك :

وأكد المصدر أن أحمد عبد المقصود عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وحسين السيد عضو اللجنة والمشرف علي فريق الكرة، واعتذر لهم علي الإستمرار في منصبه.

وأشار أن عبد المقصود وضح في اعتذاره أنه يتعرض لضغوطات في الوقت الحالي في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الكروية، فضلاً عن رغبته الأساسية في العودة للعمل كمدير فنى.

وتقبل مسؤولو الزمالك والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، اعتذاره مقدرين أسباب الإستقالة التي تقدم بها وتمنوا له التوفيق في المرحلة القادمة.

وكشف عبدالمقصود في اعتذاره أنه يمتلك عرضين رسميين للتدريب في السعودية خلال الموسم المقبل، وأنه سيقضي إجازة وبعدها سيحدد وجهته المقبلة.

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن الموافقة على انتقال اللاعب حميد أحداد مهاجم مهاجم القلعة البيضاء، إلى الرجاء المغربي على سبيل البيع النهائي.

وأعلن نادي الزمالك امس الإثنين إتمام تعاقده مع اللاعب عمر كمال قادماً من فريق المصري البورسعيدي لمدة 3 سنوات، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد ظهورة بشكل قوي في الموسم المنصرم من بطولة الدوري، ليجذب انتباه قطبي الكرة المصرية “الاهلي والزمالك” في الظفر بخدمات اللاعب.

ويمتلك عمر كمال لاعب الزمالك الجديد، وأولا صفقات القلعة البيضاء في الإنتقالات الصيفية الجارية لموسم 2021، ثلاث تجارب في الدوري الممتاز، والتي كانت بدايتها مع نادي الشرطة قبل الهبوط لللقسم الثاني من الدوري، والتي استمرت ثلاث مواسم، ليخوض تجربة جديده مع نادي أسيوط “بيراميدز” حالياً لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من قبل المصري البورسعيدي.

بدأ عمر كمال مسيرته في الملاعب في نادي الشرطة موسم 2012 - 2013، حيث لعب في صفوفه حتى موسم 2015- 2016.

وخاض كمال 47 مباراة بقميص اتحاد الشرطة، في الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وسجل خلالهم 7 أهداف، و لم يصنع أي هدف.