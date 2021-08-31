الرئيس السيسي يستقبل وزير دفاع كوريا الجنوبية.. ويؤكد: مصر تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وكذلك كانج إيون هو وزير المشتريات الكوري، والسفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة".
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، مشيراً
إلى اعتزاز مصر حكومةً وشعباً بالروابط الوثيقة التي تجمعها بكوريا الجنوبية، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين ويدعم استفادة مصر من التجربة التنموية لكوريا الجنوبية، حيث أكد الرئيس أن مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة من المرافق والخدمات توفر أساساً قوياً لإقامة أى شراكة تعاون تنموي.
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