مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لعام 2021-2022

جدة - نرمين السيد - وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية، تغييرا فى بعض المناصب، حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفنى، واحتفظ المستشار مصطفى سعيد حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضى الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتاديبية، وتولى المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإدارى، وتجديد الثقة فى المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينا عاما لمجلس الدولة.

كما تضمنت الحركة القضائية، تغيرا فى رئاسات عدد خمس من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عدد من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضى المحافظات، وعضوية ادارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.

وروعى فى الحركة القضائية، أن تتم فى أضيق الحدود، وعدم التوسع فى التنقلات نظرا لظروف كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، فى ضوء القواعد التى أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.

كما روعى فى الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقى من القضايا الواردة من القضاء المدنى، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإدارى لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضى، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة.

وحدد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات أعضاء مجلس الدولة، على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة، لعام 2021 - 2022، خلال فترة تبدأ من إصدار ذلك القرار وتنتهى يوم السابع من شهر سبتمبر.