عاجل.. السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التى تجمعها بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، سوه ووك، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وكانج إيون هو وزير المشتريات الكورى، وهونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الكورى الجنوبى، مون جاى إن، مشيرًا إلى اعتزاز مصر حكومةً وشعبًا بالروابط الوثيقة التى تجمعها بكوريا الجنوبية، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائى، خصوصًا فى المجالات العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين ويدعم استفادة مصر من التجربة التنموية لكوريا الجنوبية، كما أكد الرئيس أن مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة من المرافق والخدمات توفر أساسًا قويًا لإقامة أى شراكة تعاون تنموى.

من جانبه، نقل وزير الدفاع الكورى الجنوبى، إلى الرئيس تحيات الرئيس الكورى الجنوبى، معربًا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الكورية مؤخرًا من تنامى وازدهار، ومؤكدًا اهتمام كوريا الجنوبية بتعميق تلك العلاقات المثمرة فى ظل الطفرة التنموية التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسى، فضلاً عن الدور المصرى المحورى فى المنطقة كركيزة للأمن والاستقرار، وأهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكرى والأمنى فى إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى اهتمام الجانب الكورى بزيادة استثماراته فى المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية فى مصر، وكذلك المشروعات الأخرى فى مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بالتعاون فى التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، فى ضوء الدور المحورى الذى تقوم به مصر فى المنطقة ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب.

وثمن وزير دفاع كوريا الجنوبية، فى هذا الإطار التدخل السريع والوساطة الفاعلة التى قامت بها مصر بقيادة الرئيس لتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة واحتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، إلى جانب المبادرة بإعادة إعمار غزة.