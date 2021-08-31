الرئيس السيسى يهنئ أوزبكستان والجمهورية القرقيزية بذكرى يوم الاستقلال

جدة - نرمين السيد - كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة أوزبكستان بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة. كما بعث رئيس الرئيس السيسى، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القرقيزية صدير جاباروف، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. وبعث الرئيس - أيضا - برقية تهنئة مماثلة إلى باولا ماى ويكس رئيس جمهورية ترينيداد وتوباجو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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