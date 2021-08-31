/648122/رسميا-الاتحاد-السكندري-يعلن-ضم-محمد-عبد-السلام-مدافع-الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى عن أنتقال اللاعب محمد عبد السلام مدافع نادى الزمالك و المنتخب الأوليمبى مواليد 1997 " 24 عام " ، و الذي كان ضمن قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و أنضم "عبد السلام " لصفوف زعيم الثغر بعقد لمدة موسم مع وضع بند بالعقد يُتيح أمكانية أنتقاله بصفه نهائيه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم القادم.

و وقع اللاعب في حضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع الكابتن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك الشقيق

و إشادة حسام حسن المدير الفنى للفريق و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بإمكانات و قدرات اللاعب الفنية و البدنية ، و أن أنضمامه إضافة قوية لخط دفاع زعيم الثغر فى الموسم القادم ، و أنهى اليوم إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين جميع إجراءات أنتقال اللاعب .

وقع أحمد يحيى على عقود انمامه لفريق الاتحاد السكندري للمدة 3 سنوات، وذلك عقب هبوط فريقه الإنتاج الجربي إلى دوري الدرجة الثانية.

يذكر أن نادي الإنتاج الحربي هبط رسمياً من بطولة الدوري الممتاز، عقب احتلاله المركز الـ17 برصيد 28 نقطة.

تعد تلك الصفقة هي الخامسة لفريق الاتحاد السكندري هذا الموسم، حيث أعلن أمس الأحد عن تعاقده مع 4 لاعبين.

وكان قد أعلن فريق الاتحاد السكندري تعاقده مع الدولي الغاني ساليفو، صاحب صاحب الـ 23 عاما، بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وأنهى إداراة الاتحاد كافة الإجراءات الخاصة بضم الدولي الغاني إلى صفوف الفريق، مع إداراة ناديه السابق ” Bechem United FC.

أعلن عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري، انتهاء إعارته للفريق السكندري بنهاية الموسم الحالي، وعودته لصفوف القلعة الحمراء بدءاً من الموسم المقبل.

وكتب عمار حمدي علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” قائلاً “ "اليوم انتهت إعارتي مع نادي الاتحاد، أود أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وعلى رئسهم رئيس النادي الحاج مصيلحي والكابتن حسام حسن على دعمهم لي الفترة الماضية، وأتمنى من الله التوفيق لنادي الاتحاد فيما هو قادم".