/648119/الجامع-الأزهر-يعلن-عن-حاجته-لمحفظي-قرآن-كريم-من-العاملين-بالجهاز-الإداري-للدولة

تعلن الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بفروع أروقة الجامع الأزهر على مستوى الجمهورية؛ محفظين للقرآن الكريم، ومعلمي تجويد، أو معلمي قراءات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المُحالين للمعاش، وذلك وَفقَ الضوابط والشروط التالية:

دوت الخليج يرصد ضوابط اختيار محفظي القرأن - إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا. - إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا. - بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم قراءات، يُشترط إجادة أصول القراءات العشر. - أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المُحالين على المعاش. - الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التي يعمل بها الموظف؛ للعمل بأروقة الجامع الأزهر بعد أوقات العمل الرسمية. - ستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة (لائحة التدريب). - اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية. - أن يكون المؤهل الدراسي مناسبًا لطبيعة العمل. - تقديم بيان حالة وظيفية حديث للعاملين بالجهاز الإداري للدولة موجه للجامع الأزهر الشريف، يتم سحبه سكانر ورفعه على رابط التقديم. وقد تقرر أن يكون التقديم إلكترونيًّا على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي : https://www.azhar.eg/form?fid=141 - علمًا بأن آخر موعد للتقديم 15 سبتمبر 2021. لمعرفة عناوين مقرات فروع أروقة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية : اضغط هنا https://azhar.eg/alruwaq/quran-3.htm

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