جالاتا سراي: صفقة مصطفى محمد تبادلية.. و 4 مليون للزمالك«صور»

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وصل الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، المعار لصفوف جالاتا سراي التركي، للمطار في طريقة للتوجه لفرنسا، قبل انتهاء الإنتقالات الصيفية الجارية بساعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف جالاتا سراي عن قيمة العقد الذي تم الإتفاق عليه بين نادي بوردو الفرنسي، والفريق التركي، والذي وصل لـ 8 مليون يورو، ويكون لنادي الزمالك أحقية نصف العقد من قبل انتقال الفرعون للدوري الفرنسي.

وأكد نادي جالاتا سراي على قيمة انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي مقابل انتقال النيجيري صامويل كالو إلى صفوف جالاتاسراي.

نادي بوردو الفرنسي

ويقود بوردو في الوقت الحالي المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي سبق له تدريب لاتسيو ومنتخب سويسرا.

ويحتل بوردو المركز الـ 19 في جدول الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات في الدوري الفرنسي.

حسم التعادل الإيجابي مباراة جالاتا سراي التركي، وريندرز الدنماركي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الدور المأهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

أحرز التركي كريم أكتورك أوغلو الهدف الأول لفريقة جالاتا سراي، في المباراة في شباك ريندرز الدنماركي، في الدقيقة السدسة والعشرون من عمر المباراة، ليعود الفريق الدنماركي في الدقيقة الرابعة والخمسون ويسجل هدف التعادل، وينتهى اللقاء لى هذا الهدف.

مصطفى محمد مع جالاتا سراي

وكان مصطفى غاب عن خوض مباراة جالاتا سراي الأولى في الدوري التركي خلال الموسم الجاري وجلس على مقاعد البدلاء.

ووصل جالاتا سراي لتلك المرحلة في الدوري الأوروبي بعدما تجاوز سانت جونستون الاسكتلندي في الدور التمهيدي.

ويشارك الفريق التركي في الدوري الأوروبي بعدما ودع تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وكان جالطة سراي التركي، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا ، من الدور التمهيدي الثاني ، بعد الخسارة أمام فريق إيندهوفن الهولندي ، بالخسارة بنتيجة 7 – 2 بمجموع المباراتين.

من جانب أخر، كشف فاتح تريم مدرب جالطة سراي ، عن مستقبل الدولي المصري مصطفي محمد مع الفريق التركي بعد إنتهاء إعارته الموسم المقبل.

وكان جالاتا سراي التركي تلقى هزيمة ثقيلة أمام آيندهوفن الهولندي بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت المباراة الأربعاء الماضي، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعانى مصطفى محمد في الفترة الأخيرة من إصابة في القدم اليسرى، وذلك أثناء تواجده في المباريات التحضرية لفريقه، إلا أنه تمكن من العودة وشارك في التدريبلات الجماعية لفريق.