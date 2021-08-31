/648109/رئيس-النيابة-الإدارية-يستقبل-رئيس-مجلس-إدارة-نادي-قضاة-مصر-للتهنئة-بمنصبه-الجديد---صور

استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ووفدا رفيع المستوى من المستشارين أعضاء مجلس إدارته الأجلاء، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

من جانبه أكد المستشار عزت أبوزيد، العلاقات الوطيدة والممتدة بين النيابة الإدارية والقضاء المصري الشامخ، واستمرار التعاون المثمر والبنّاء بينهما بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون.

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بإهداء درع «نادي القضاة » للمستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وفي سياق استقبل عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، في وقت سابق، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وبصحبته، وفد رفيع المستوى من السادة المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة تقلد منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

العدالة المصرية

وقد أعرب المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.

ومن جانبه، عبر المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ امتنانه وتقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيساً وأعضاءً، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة، والتي تشرف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم وما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية وضمان الحقوق والحريات وحماية المكتسبات الدستورية.