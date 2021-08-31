/648108/احتفالا-بعودته-حزب-مستقبل-وطن-يشارك-في-تكريم-أسرة-طفل-المحلة-المختطف

نجحت قوات أمن محافظة الغربية أمس في تحرير الطفل زياد البحيري المختطف بالمحلة الكبرى وإعادته إلى أحضان أسرته، حيث سادت حالة من الفرحة بين أهل الطفل لسرعة انقاذ الطفل، والذين أكدوا أنهم كانو على ثقة تامة في عودة الطفل بوقت سريع.

طفل المحلة المختطف بعد عودته

هذا وقدم قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، بالتواصل مع أهل الطفل وارسال هدية مرسلة من الرئيس عبد الفتاح له.

وللوقوف على أخر تفاصيل هذا الأمر تواصل موقع دوت الخليج مع احد القيادات الذين شاركو في تكريم الطفل لمعرفة تفاصيل هذا الأمر. بداية عبر النائب أحمد حماد عضو المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، بسبب نجاح زارة الداخلية بكافة اجهزتها في ضبط المتهمين الذين قاموا بخطف طفل المحلة، وإعادته في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مضيفا:" أحنا كنا متاكدين أنه هيرجع وفي وقت أقل من كده ، لاننا واثقين تماما من كفاءة رجال الامن والذين يقومون بجهود جبارة في مواجهة الخارجين عن القانون".

أحمد حماد: تواصلنا مع أسرة زياد خلال فترة اختطافه بشكل مستمر

وأوضح حماد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الاخباري، أن قيادات حزب مستقبل وطن تواصلت بشكل مستمر مع أسرة الطفل الزياد قبل عودته، وكانت داعمه لهم، مشيدا بدور مدير امن الغربية اللواء هاني عويس والذي كانت له بصمة واضحة في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة.

أحمد حماد: المشاركة في تكريم أسرة الطفل زياد

وأشار عضو المكتب التنفيذي لحزب مستقبل وطن النائب أحمد حماد، أنه تمت المشاركة في تكريم أسرة الطفل زياد عقب تحريره، منوها إلى كم الفرحة التي ارتسمت على وجوه الأهالي وفخرهم برجال الشرطة الذين لم يتوانو عن اداء عملهم حتى يستعيدوا الطفل زياد سالما إلى أهله.

وأكد النائب أحمد حماد، أن هذه الواقعة أنتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن على الرغم من ذلك، الرأي عام بأكمله كان يثق أن عودة الطفل وضبط المجرمين ستكون سريعة.