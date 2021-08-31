/648105/فاروق-جعفر-يكشف-مصير-رباعي-الزمالك-في-الإنتقالات-الصيفية-الجارية

كشف فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، عن مصير رباعي الزمالك، مع القلعة البيضاء، في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وهم محمد عبد السلام وياسين مرعى ومحمود عبد الرحيم جنش، وسيف فاروق جعفر.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون تايم سبورت: محمد عبد السلام اتفق مع الاتحاد السكندرى".

ياسين مرعي

وأضاف: "ولكن ياسين مرعى مازال لم يحسم موقفه، وحتى الآن لم نحسم مصير سيف فاروق جعفر، وننتظر رأى المدير الفني باتريس كارتيرون وإذا رحل سيكون في سيراميكا كليوباتراأو الاتحاد السكندري أو المصرى البورسعيدي.

وواصل جعفر: " محمود عبد الرحيم جنش حتى الآن لم نتفق معه على أى نادى، وهو من اللاعبين المحترمين، ولقد قدم أداء بشكل طيب ولعب وهو مصاب، ولكن إذا تلقى عرض جيد سيكون لصالحه سنوافق وإذا لم يأتى سيستمر بالنادى".

باتريس كارتيرون

أضاف: "كارتيرون قبل السفر سيحدد بشكل نهائى اللاعبين المتواجدين والعائدين من الإعارة والصفقات التى يحتاجها".

واختتم: "شيكابالا يشعر بضغط كبير من السوشيال ميديا والتنمر يشكل ضغط عليه، وهو كابتن من كباتن الفريق، وهذا لا يمنع من عقابه إذا أخطأ".

وكيل أعمال باتريس كارتيرون

نفي حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون من خلال برنامج bE ON TIME مع الإعلامي كريم رمزي علي قناة OM TIME SPORT الأنباء التي ترددت بشأن رحيل المدرب الفرنسي عن الزمالك .

وأكد فتوح أن كارتيرون سعيد بتجربته داخل نادي الزمالك خاصة بعد التتويج ببطولة الدوري المصري ، وأنه لا يفكر في الرحيل عن القلعة البيضاء .

وأشار كريم رمزي إلي أن “جنش” حارس مرمي فريق الزمالك بات قريباً من الرحيل عن الفارس الأبيض إلي نادي فاركو الصاعد حديثاً إلي الدوري المصري .

وأكد أن كارتيرون أبدي موافقته علي رحيل لاعب الفريق عبدالله جمعة خلال الفترة القادمة.