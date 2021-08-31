جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إن إجمالى الموارد الذاتية للأوقاف بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه فى آخر ثلاث سنوات فقط، مما أسهم فى تحسين الأحوال المالية للأئمة، ودعم برامج التدريب والتأهيل العلمى لهم، وكذلك قيام الوزارة بدورها فى عمارة بيوت الله -عز وجل- بأرقام غير مسبوقة فى تاريخها.





وأضاف حسن، فى تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء فى ضوء عناية الدولة بالأوقاف وتوجيهات ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لملف الأوقاف وحسن استثمارها. وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن إجمالى إيرادات صكوك الأضاحى، بلغت أكثر من 360 مليون جنيه فى آخر ثلاث سنوات، بما وفر أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة طن لحوم أضاحى خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط، استفاد منها أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف أسرة، إضافة إلى الجوانب الإيجابية الأخرى للمشروع كتوفير فرص عمل والحفاظ على البيئة والوصول إلى المستحقين بعزة وكرامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موارد ذاتية.. الأوقاف: حققنا أكثر من 5 مليارات جنيه فى 3 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.