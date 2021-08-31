وزير الشباب الموزمبيقى يعرب عن رغبة بلاده فى الاستفادة من التجربة المصرية

وأكد السفير الألفى، وفقا لبيان صحفى، على استعداد مصر لدعم موزمبيق فى مجالات الشباب والتوظيف، وذلك على ضوء الأولوية التى تعطيها الدولة المصرية لمساندة الدول الإفريقية فى جميع المجالات، خاصة فى مجال تمكين الشبـاب.
ومن جانبه، تقدم الوزير الموزمبيقى بالشكر للدعم الذى تتلقاه وزارته من مصر، خاصة فيما يتعلق بمركز التأهيل المهنى بمدينة "كليمانى"، حيث أوضح أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع مصر فى مجال تمكين الشباب وتعزيز دورهم فى المجتمع من أجل مواجهة الأفكار المتطرفة، كما أعرب عن رغبة بلاده فى الاستفادة من التجربة المصرية فى هذا المجال.
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