احتفالا بعودته.. حزب مستقبل وطن يشارك في تكريم طفل المحل المختطف.. ونواب البرلمان يوجهون التحية لجهود رجال الأمن

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نجحت قوات أمن محافظة الغربية أمس في تحرير بتحرير الطفل زياد البحيري المختطف بالمحلة الكبرى وإعادته إلى أحضان أسرته، حيث سادت حالة من الفرحة بين أهل الطفل لسرعة انقاذ الطفل، والذين أكدوا أنهم كانو على ثقة تامة في عودة الطفب بوقت سريع.

هذا وقدم قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، بالتواصل مع أهل الطفل وارسال هدية مرسلة من الرئيس عبد الفتاح له.

دوت الخليج

مستقبل وطن يشارك في تكريم الطفل زياد

وللوقوف على أخر تفاصيل هذا الأمر تواصل موقع دوت الخليج مع احد القيادات الذين شاركو في تكريم الطفل لمعرفة تفاصيل هذا الأمر.

بداية عبر النائب أحمد حماد عضو المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، بسبب نجاح زارة الداخلية بكافة اجهزتها في ضبط المتهمين الذين قاموا بخطف طفل المحلة، وإعادته في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مضيفا:" أحنا كنا متاكدين أنه هيرجع وفي وقت أقل من كده ، لاننا واثقين تماما من كفاءة رجال الامن والذين يقومون بجهود جبارة في مواجهة الخارجين عن القانون".

وأوضح حماد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الاخباري، أن قيادات حزب مستقبل وطن تواصلت بشكل مستمر مع أسرة الطفل الزياد قبل عودته، وكانت داعمه لهم، مشيدا بدور مدير امن الغربية اللواء هاني عويس والذي كانت له بصمة واضحة في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لحزب مستقبل وطن النائب أحمد حماد، أنه تمت المشاركة في تكريم أسرة الطفل زياد عقب تحريره، منوها إلى كم الفرحة التي ارتسمت على وجوه الأهالي وفخرهم برجال الشرطة الذين لم يتوانو عن اداء عملهم حتى يستعيدوا الطفل زياد سالما إلى أهله.

وأكد النائب أحمد حماد، أن هذه الواقعة أنتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن على الرغم من ذلك، الرأي عام بأكمله كان يثق أن عودة الطفل وضبط المجرمين ستكون سريعة.

غادة علي: خطف الأطفال أحد أنواع الإرهاب المجتمعي ويجب مواجهته بتغليظ العقوبة وتفعيلها

أشادت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود وزارة الداخلية بمختلف قطاعتها في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مؤكدة قدرة جهاز الشرطة المصري على مواجهة الخارجين على القانون في أي وقت وبأعلى الإمكانيات التي تبرهن على براعة الضابط المصري وكفاءته.

واقعة خطف طفل المحلة

وأوضحت النائبة غادة علي، أن الدولة المصرين لاتدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، لافتة إلى أن حالة خطف طفل المحلة تعتبر حالة فردية لا تعبر عن الواقع العام في المجتمع المصري ولكنها تتطلب مزيدا من الإجراءات الحاسمة، مطالبة بتغليظ العقوبة على جرائم الخطف والتشكيلات العصابية وترويع المواطنين.

تغليظ عقوبة الاختطاف

وأوضحت النائبة غادة على أن هناك دورا هاما يقع على المواطنين من خلال عدم التفاعل والتجاوب مع الأطفال المتسولين وذويهم لوقف ظاهرة التسول بالأطفال المخطوفين والتي تعد تجارة رابحة لعصابات التسول وتجنى منها الملايين على حساب الأبرياء. السلم المجتمعي.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستطالب رسميا بتغليظ عقوبة جرائم ترويع الأمنين وتكدير السلم العام لمنع تكرارها في المجتمع المصري، لافتة إلى أن تلك القضية هي قضية رأي عام تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحليل ورصد أسباب تلك الجرائم والقضاء على البيئة الخصبة لها، مشيرة إلى أن ظاهرة التسول من أهم أسباب جرائم الخطف ومواجهتها تتطلب التعاون المجتمعي مع أجهزة الدولة للقضاء عليها.

وطالبت الدكتورة غادة علي بضرورة استحداث وحدات شرطية متخصصة في مواجهة جرائم خطف الأطفال وتجارة الأعضاء والتسول بالتعاون مع نيابة مختصة ووحدات من التضامن الاجتماعي والقومي للأمومة والطفولة، مؤكدة أن جريمة خطف طفل من ذويه تعتبر نوعا من أنواع الإرهاب المجتمعي ويجب إعادة توصيفها قانونيا ومعاملتها معاملة جرائم الإرهاب التي تهدد أمن الدولة.

ثمنت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، دور وزارة الداخلية ورجالها فى فك لغز اختطاف طفل فى وضح النهار بواسطة مسلحين ملثمين، خلال ٤٨ ساعة واثنت على سرعة تحرك رجال الشرطة وضبط الجناة، فى وقت قياسى.

النائبة جيهان البيومى توجه رسالة شكر للداخلية لسرعة ضبط الجناة فى واقعة خطف الطفل زياد

وأكدت النائبة جيهان البيومي فى تصريح لها ، ان ما بين فيديو الاختطاف وفيديو العودة والقبض علي الجناه، ٤٨ ساعة ، كانت تترقب فيها الأسر المصرية بلهفة وقلق ورعب ، مصير الطفل زياد الذى تم اختطافه ،لكن كان هناك رجال لاتنام أصحاب عزيمة وإصرار علي تحرير الطفل دون أن يمسه أي سوء .

واشارت جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، أنها لم تشعر بأى قلق تجاه عودة الطفل سالما، واثقة فى أن الوحوش التي استطاعت تحرير اولادنا في دول تانية مش هتغلب في تحرير طفل من ايد بلطجية داخل مصر .

واختتمت النائبة تصريحها، برسالة شكر لوزارة الداخلية الباسلة، والجيش الوطني ، على مجهوداتهم فى حفظ الأمن والأمان وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى