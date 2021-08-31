أيمن أبو العلا لـ دوت الخليج : تطعيم المعلمين والطلاب يساعد علي استقرار العملية التعليمية

/648101/أيمن-أبو-العلا-لـ-تحيا-مصر--تطعيم-المعلمين-والطلاب-يساعد-علي-استقرار-العملية-التعليمية

قال الدكتور أيمن ابو العلا ، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن متحور دلتا، يصيب كل الفئات العمرية بما فيهم الأطفال، مشددا على ضرورة التطعيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

متحور دلتا

وأكد النائب أيمن أبو العلا، فى تصريح ل "دوت الخليج "، أن متحور دلتا سريع الانتشار ولكنه ليس شرسا، لافتا إلى أنه يصيب الأطفال ولكن تأثيره ضعيفا، وقد يصيب أيضا من تلقى اللقاح ولكن بصورة ضعيفة جدا .

فيروس كورونا

وعن تطعيم الأطفال بلقاح فيروس كورونا، أكد أيمن ابو العلا، ان الاولوية لمن هم فوق ال ١٨ عام، وكبار السن والحالات الخاصة، مؤكدا انه عندما يكون هناك فائض سيتم توجيه التطعيم للاطفال، موضحا أن محاولات عديدة مازالت تجرى بمنظمة الصحة العالمية والدول الغربية عن تطعيم الاطفال ، خاصة انه حتى الان لا توجد دراسات كافية للتطعيم الأطفال بلقاح كورونا.

تلقيح المعلمين بلقاح كورونا

وعن تأثير متحور دلتا وانتشاره على العملية التعليمية، والعام الدراسى الجديد، اشار، عضو مجلس النواب،إلى أن تطعيم المدرسين وطلاب الثانوية العامة سوف يساعد فى استقرار العملية التعليمية ، مع أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.