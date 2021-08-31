بالصور..أول ظهور لنور عمر دياب مع خطيبها

كشفت نور عمرو دياب ابنة الهضبة والفنانة شيرين رضا مؤخرا عن خطوبتها بشكل مفاجأ أثناء حديثها عن ستعدادها للانتقال للعيش إلى جنوب لندن والتجهيزات التي تعمل عليها من أجل هذه الخطوة مشيرة إلى انتقالها برفقة خطيبها، الأمر الذي أثار الجدل حولها خلال تلك الفترة.

دوت الخليج يرصد أول ظهور لنور عمرو دياب برفقة خطيبها

وأصبح عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في ترقب لمعرفة من هو خطيبها اذ أنها لم تظهر في أي صور مع خطيبها من قبل، ولكن نشرت نور عمرو دياب لقطات مصورة جديدة لهما اليوم الثلاثاء، وتحدثت عن كيفية قضاء يومها المزدحم، وكيف تختار ملابس مريحة ليوم تسوق طويل، فيما ظهرت وهى تتناول وجبه خفيفة برفقة خطيبها في لقطة لم تتعد الثوانى.

الجدير بالذكر أنه أعلنت نور عمرو دياب في منتصف الشهر الجارى، من خلال بث مباشر عبر إنستجرام، قالت فيه إنها سعيدة جدا بخطوبتها، وسوف تعلن قريبًا عن التفاصيل الكاملة لحفل الخطوبة من خلال منشور عبر صفحاتها، مما أثار التساؤل عن هوية خطيبها التي لم تفصح عنها.

نور عمرو دياب تهنئ والدتها شيرين رضا بعيد ميلادها ال 52

وحرصت نور عمرو دياب مؤخرا على تهنئة والدتها شيرين رضا في عيد ميلادها، بنشرها صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه موجهه رسالة خاصة إلى والدتها قائلة: "أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية، حكيمة، ملهمة.. كل ما هو جيد.. أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي.. بحبك إلى ما لا نهاية".

كما احتفلت شيرين مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتها نور، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع «انستجرام»، مصحوبة بتعليق :"عيد ميلاد سعيد يا نونو.. اتمني تحقيق جميع أحلامك.. أحبك كثيرا جدا "، لترد عليها نور عبر التعليقات قائلة: "أحبك كثيرًا يا أمي"، ووجه عدد من متابعي شيرين رسائل تهنئة لأبنتها متمين لها السعادة الدائمة.

يذكر أن نور هي الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا، وتبلغ من العمر 31 عاما، وهي مقيمة في بريطانيا.