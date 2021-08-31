/648098/الغيابات-تضرب-النصر-السعودي-قبل-لقاء-تراكتور-الإيراني

أعلن فريق النصر السعودي، رسميًا غياب 4 لاعبين عن مباراة الفريق المقبلة أمام تراكتور الإيراني، والتي ستقام ، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أسيا.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

ويلعب النصر مباراته مع تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أسيا يوم 14 من نفس الشهر.

غيابات النصر السعودي

ويغيب الثلاثي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق والمدافعان علي لاجامي وعبد الله مادو، وذلك بسبب الإيقاف.

كما يغيب عبد المجيد الصليهم لاعب وسط الفريق، عن المباراة بعد تعرضه للإصابة في المباراة الماضية أمام التعاون، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه فريق النصر السعودي نظيره تراكتور يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر، ، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بقطر.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق الاتحاد السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، والتي نجح في تسجيل خمسة أهداف من خلالها، وتلقت شباكة هدفين.

ويحتل فريق الفيصلي السعودي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 4 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، والتي نجح في تسجيل أربعة أهداف من خلالها، وتلقت شباكه مثلهم.

الاتحاد والرجاء

ويعيش الاتحاد أياما صعبة بعد أن خسر نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، واستسلم أمام الرجاء الرياضي المغربي في النهائي الذي أقيم في الرباط بعد اللجوء لضربات الترجيح 4-3، وكانت المباراة في وقتها الأصلي انتهت بالتعادل 4-4 في سيناريو مجنون، حيث عاد النمر من بعيد بعد أن كان متخلفاً 4-2.

وشهد الشوط الأول تسجيل 5 أهداف كامل، ثلاث منها لمصلحة الرجاء كما تميزت المباراة بإيقاع سريع ولعب رجولي، وتميز البرازيلي رومارينيو الذي سجل ثلاثية كاملة في مرمى الرجاء لكنها لم تكن كافية للتتويج بالكأس التي تساوي 6 ملايين دولار.

حقق فريق الاتحاد السعودي الفوز على الفيصلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء السبوع الثالث من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الملك سلمان.

جاءت أهداف المباراة الثلاث في الشوط الأول، حيث أحرز أحمد حجازي هدف الاتحاد الأول في المباراة من ضربة رأس رائعة في الدقيقة الثالثة، إثر متابعته للركلة الركنية.