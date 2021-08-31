النائب أحمد حماد لـ دوت الخليج: حزب مستقبل قدم الدعم لأسرة الطفل زياد «كنا متأكدين أنه هيرجع بنسبة 100%»

/648096/النائب-أحمد-حماد-لـ-تحيا-مصر-حزب-مستقبل-قدم-الدعم-لأسرة-الطفل-زياد-كنا-متأكدين-أنه-هيرجع-بنسبة-100

عبر النائب أحمد حماد عضو المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ عن سعادته، بسبب نجاح زارة الداخلية بكافة اجهزتها في ضبط المتهمين الذين قاموا بخطف طفل المحلة، وإعادته في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مضيفا:" أحنا كنا متاكدين أنه هيرجع وفي وقت أقل من كده ، لاننا واثقين تماما من كفاءة رجال الامن والذين يقومون بجهود جبارة في مواجهة الخارجين عن القانون".

دوت الخليج

أحمد حماد: تواصلنا مع أسرة زياد خلال فترة اختطافه بشكل مستمر

وأوضح حماد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الاخباري، أن قيادات حزب مستقبل وطن تواصلت بشكل مستمر مع أسرة الطفل الزياد قبل عودته، وكانت داعمه لهم، مشيدا بدور مدير امن الغربية اللواء هاني عويس والذي كانت له بصمة واضحة في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة.

أحمد حماد: المشاركة في تكريم أسرة الطفل زياد

وأشار عضو المكتب التنفيذي لحزب مستقبل وطن النائب أحمد حماد، أنه تمت المشاركة في تكريم أسرة الطفل زياد عقب تحريره، منوها إلى كم الفرحة التي ارتسمت على وجوه الأهالي وفخرهم برجال الشرطة الذين لم يتوانو عن اداء عملهم حتى يستعيدوا الطفل زياد سالما إلى أهله.

ثقة الرأي العام في جهود وزارة الداخلية

وأكد النائب أحمد حماد، أن هذه الواقعة أنتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن على الرغم من ذلك، الرأي عام بأكمله كان يثق أن عودة الطفل وضبط المجرمين ستكون سريعة.