رسمياً.. إعلان موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

/648093/رسميا-إعلان-موعد-مباراة-السوبر-الإفريقي-بين-الأهلي-والزمالك

استقرت إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر المقبل.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

أعلن اتحاد كرة اليد عن إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، باعتبار الاتحاد المصري هو منظم المباراة.

وفي السياق ذاته، يلتقى الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلى، غدا الأربعاء، مع منافسه فريق إنتر كلوب الأنجولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

حقق فريق إنتر كلوب الأنجولي، الفوز على نظيره فاب الكاميروني، في المباراة التي جمعتهم اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، حيث انتهت المباراة بنتيجة 31/29.

وعلى الجانب الأخير، حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره فريق أسفي السنغالي بنتيجة 49/22، في الدور ربع النهائي، ولتقي المارد الاحمر مع إنتر كلوب الأنجولي في نصف النهائي يوم الأربعاء المقب.

مشوار الأهلي

حقق النادي الأهلي لكرة اليد، الفوز على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٨-٢٣.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة ٤٦-٢٦، ثم حقق فوزًا مهمًّا على ريد ستار الإيفواري بنتيجة ٤٥-٢٦، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد “كاستيللو” وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.