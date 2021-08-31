صور.. بدء المقابلات الشخصية للطلاب فى الجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، بدء إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الذين اجتازوا بنجاح اختبارات القبول بالجامعة والتى تتضمن "اللغة الإنجليزية، الرياضيات، التفكير المنطقى، الكيمياء، الفيزياء".





وأضاف نائب رئيس الجامعة فى بيان صادر عن الجامعة، اليوم الثلاثاء، أن النتائج النهائية للاختبارات ستعلن فى الموقع الرسمى للجامعة وسترسل للطلاب عبر البريد الإلكترونى. وأشار ندا، إلى أن الجامعة خفضت المصروفات الدراسية للعام الأكاديمى 2021/2022 بنسبة 25% من إجمالى المصاريف الدراسية، مؤكدا أن باب التقديم بالجامعة مازال مفتوحا وسيستفيد الطلاب الذين سيتقدمون للالتحاق بالجامعة بهذه التخفيضات فى المصروفات الدراسى.

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