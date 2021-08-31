‏وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية

جدة - نرمين السيد - وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99.68%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏138.000 طالب وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 98.60%، من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 124.225 طالبًا وطالبة‎.‎

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادة الابتدائية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات 99.77%، ‏وعددهن 65.323 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏99.60%، وعددهم 72.454 طالبًا، كذلك شهدت النتيجة ‏الإعدادية تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت النجاح فى الفتيات 99.07%، وعددهن 57.095 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏98.19%، وعددهم 66.908 طالبًا‎.‎