‏وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية

جدة - نرمين السيد - وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99.68%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 138.000 طالب وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 98.60%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 124.225 طالبًا وطالبة.
وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادة الابتدائية، حيث بلغت نسبة النجاح فى الفتيات 99.77%، وعددهن 65.323 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 99.60%، وعددهم 72.454 طالبًا، كذلك شهدت النتيجة الإعدادية تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت النجاح فى الفتيات 99.07%، وعددهن 57.095 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 98.19%، وعددهم 66.908 طالبًا.
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