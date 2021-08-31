هنا شيحا لوالديها: «شكرا على الحب اللي اتدهولنا..ووقوفكم ديما جنبي»

/648094/هنا-شيحا-لوالديها-شكرا-على-الحب-اللي-اتدهولناووقوفكم-ديما-جنبي

دوت الخليج يرصد رسالة حلا شيحا لوالديها

نشرت هنا شيحا صورة تجمعها بعائلاتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام” وعلقت عليها، قائلة: “إلى أمي وأبي وأخواتي.. شكرًا لبابي ومامي على الحب اللي ادتهولنا وفضل معانا وكبر معانا.. امتلاكك لأخوات بنات نعمة لا تُقارن.. إنها هبة من الله مش محتاجين كلمات تعبر عن امتلاكك لأخوات.. أنك تبقى حاسس إنك بخير دايمًا”.

وتابعت شيحا: “أحبكم يا أخواتي حب فوق الوصف، دايما جنبي ودايما في ضهري، ودايما ببعت رسالة حب لأخواتي وبابا وماما اللي ربونا بالطريقة دي.. إننا نبقى إحنا اللي 4 قبل أي حاجة في العالم.. دايمًا افتخر بأسرتك”.

هنا شيحا تشارك في فيلم «النهاردة يوم جميل»

وتشارك الفنانة هنا شيحة خلال الفترة الحالية في فيلم «النهاردة يوم جميل» التي تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من القصص عن علاقة الرجل بالمرأة المتشابكة، ويركز يشكل أساسي على أزمة الاغتصاب الزوجي الذي يبرزها بكل جرأة، وهو ما يمثل نقلة نوعية لعلاج السينما لقضايا المجتمع المخفية والمسكوتة عنه خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وهي المشكلة التي لم يتم تداولها من قبل بشكل صريح في أي عمل درامي.

والعمل من بطولة باسم سمرة ونجلاء بدر وأحمد وفيق، هنا شيحا، ايمي اسلام، انتصار، رمزي العدل، كريم كوجك، محمود الليثي، شريف ادريس، و سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيڤين شبل، ومن المقرر عرضه نهاية العام الجاري.

وتجسد نجلاء بدر خلال أحداث فيلم «النهاردة يوم جميل» شخصية إمرأة سمينة، لتناقش قضية السمنة بشكل إنساني بعيد عن التنمر الذي يتعرض لها أصحاب الوزن الزائد هذه الأيام، فهي تركز على تأثير السمنة السلبي على العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وتظهر بدر في كثير من المشاهد بدون مكياچ