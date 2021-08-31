/648086/قادم-من-إثيوبيا-ضبط-مسافر-بـ500-قرص-ترامادول-فى-مطار-القاهرة-الدولى

صرحت نيابة النزهة، اليوم الثلاثاء، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريب 500 قرص مخدر من مطارالقاهرة الدولي وطلبت النيابة من المباحث الجنائية تسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال الأحراز التى تم ضبطها إلى المعمل الكيماوي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط مسافر بـ”500” قرص مخدر بمطار القاهرة الدولي

قادم من إثيوبية

بدايت الواقعة عندما نجح موظفى الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة، فى ضبط محاولة تهريب “مسافر” عدد من الأقراص المخدرة والذى يخالف قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. وأضاف مصدر جمركي بمطار القاهرة، بناءً على إخبارية سرية مقدَّمة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدول، يفيد بالاشتباه فى محاولة راكب مصرى قادم من “أديس أبابا” على الخطوط الإثيوبية لتهريب اشياء ممنوعة الى داخل البلاد.

500 قرص ترامادول

وبعرض الأمر على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة، صرح بتشكيل لجنة مكونة من “مؤمن حسن وتحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة” لتفتيش حقائب المسافر وتم العثورعلى 500 قرص من مخدر “الترامادول” مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

فأمر مصطفى السيد مدير الإدارة، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة وتحرير محضر ضبط رقم 138 لسنة 2021 بالواقعة، وذلك بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.