/648079/مرثا-محروس-تحصل-على-موافقة-إنشاء-كوبري-مشاه-امام-مستشفي-القبطي

حصلت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على موافقة من محافظة القاهرة بشأن إنشاء كوبري مشاه امام مستشفى القبطي،وذلك نظرا لتكرار الحوادث في هذه المنطقة مما يسبب خطر على سلامة المواطنين،خاصة بعد أعمال تطوير شارع رمسيس.

دوت الخليج يرصد تقفاصيل إنشاء كوبري امام مستشفي القبطي

كوبري مستشفي القبطي

وأكدت النائبة مرثا محروس ، عضو مجلس النواب، أنه تمت المخاطبة بدمج التنفيذ في خطة العام الحالي، وسيتم تنفيذ الكوبري في خلال الأيام .القادمة، وذلك بعد تواصل النائبة مع مديرية الطرق بالقاهرة لاستعجال التنفيذ.

هذا وتقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني ، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.

كما تقدم اعضاء التنسيقية بالبرلمان بـ 52 اقتراح برغبة ، إضافة إلى 16 بيان عاجل، و162 طلب إحاطة ، إضافة إلى 15 سؤال موجه للوزراء. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، بمشروعين قانونيين الاول بشأن ايلولة واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية، والثاني بشأن إنشاءاللجنة العيا للارشاد الاسري، فضلا عن التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج ، إضافة غلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.