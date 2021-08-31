لمدة 15 يومًا.. غلق نفق الأوتوستراد أعلى طريق القطامية

/648078/لمدة-15-يوما-غلق-نفق-الأوتوستراد-أعلى-طريق-القطامية

عينت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامناً مع تنفيذ مشروع الطريق الدائري الأوسطي قطاع (الأوتوستراد – كورنيش النيل) وتنفيذ أعمال التشطيبات بنفق الأوتوستراد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل غلق نفق الأوتوستراد أعلى طريق القطامية لـ 15 يومًا

غلق نفق الأوتوستراد

ويستلزم ذلك إجراء تحويله مرورية من خلال غلق نفق الأوتوستراد في إتجاه واحد فقط للقادم من طريق الواحات وأعلى كورنيش النيل إتجاه أعلى طريق القطامية.

ولمن يرغب في استخدام نفق الأوتوستراد يقوم باستخدام مسطح النفق المؤدي إلى مطلع طريق الأوتوستراد في إتجاه مدينة 15 مايو والسير لمسافة 2,700 كيلو متر، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران بالمأوى الأوسط إتجاه المعادى ثم يميناً المنزل المؤدي إلى الطريق الدائرى الأوسطي إتجاه طريق القطامية، وذلك إعتباراً من الساعة 8,00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 1/9/2021 ولمدة (15) يوم، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

هذا وقد تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.