تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولًا نتيجة إطلاق النار في العياط

/648075/تشريح-جثة-شاب-عثر-عليه-مقتولا-نتيجة-إطلاق-النار-في-العياط

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولًا نتيجة إطلاق النار عليه بإحدى قرى مركز العياط، كما أمرت بتفريغ جميع الكاميرات للتوصل لهوية الجناة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالطريق في قرية تابعة لدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتم العثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري، وتم التوصل لهويته، واستدعاء أفراد أسرته لكشف ملابسات مقتله والدوافع وراء ارتكابها، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق أخر أقدم 3 أشقاء في منطقة حلوان على إنهاء حياة «خالهم» بضربه بآلة حادة على رأسه، بسبب خلافهم على الورث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم القاهرة، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لكى يتضح سبب الوفاة.

دفن الجثة

وصرحت النيابة العامة بالدفن، وطلبت من المباحث بضبط وإحضار المتهمين، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع شهادتهم حول الواقعة. وأوضح تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليه، أنه بناء على الصفة التشريحية تبين ان المجني عليه أصيب بتهشم في الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر في عظام الجسم.