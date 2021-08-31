كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن إصطدام مركبة ”توك توك” بسيدتين وإصابتهما...

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بتخطى مركبة "توك توك" أخرى بأحد الشوارع بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.. وتزامن تخطيه الخاطئ مع قدوم سيارة "ميكروباص" فى مواجهته.. وحال محاولته تفادى الإصطدام بها إختل مقود المركبة بيده فإنحرفت وإنقلبت على جانبها وإصطدمت بسيدتين حال سيرهما بجوارها فى ذات التوقيت. بالفحص أمكن تحديد المجنى عليهما (شقيقتان "مصابتان بكدمات" وعللتا عدم إبلاغهما بالواقعة ، لإنشغالهما بعلاج إحداهما.. وإتهمتا قائد مركبة "التوك توك" المشار إليه بإحداث إصابتهما. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد مركبة التوك توك "بدون لوحات معدنية".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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