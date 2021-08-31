«الإنتاج الحربى» تناقش مع وزير دفاع كوريا الجنوبية تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الثلاثاء، سوه ووك وزير الدفاع الوطنى بكوريا الجنوبية، وهونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية فى مصر يرافقهما وفد رفيع المستوى، لمناقشة محاور التعاون الثنائى بعدد من مجالات التصنيع المشترك.





جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح الوزير مرسى أن هذا اللقاء يأتى من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم تأكيد دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.



وخلال اللقاء تم استعراض القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى، وتم مناقشة الموضوعات التى يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة فى مجالات التصنيع المختلفة على الصعيدين العسكرى والمدنى.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات الكورية فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله وزارة الإنتاج الحربى تماشيا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أن مصر تعد سوقا واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية والتى يمكن المشاركة فى تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى وتصدير أيضا منتجات هذه الشركات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجى الذى تتمتع به مصر، وخلال اللقاء تم توجيه الدعوة للشركات الكورية للمشاركة فى معرض "EDEX2021" المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجارى.

وأكد سوه ووك وزير الدفاع الوطنى بكوريا الجنوبية أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل، واستمرت فى التطور خلال السنوات الأخيرة على كل الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام فى المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة

وأضاف أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون العسكرى بين الجانبين خصوصا وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة ، معربا عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دورا مهما فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات العاملة فى مجالات مماثلة فى كوريا الجنوبية.



وأشاد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بمصر بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربى فى دعم المشروعات القومية والتنموية فى مصر، كما أشاد بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، وكذا اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة لقاءات تمت بين الجانبين خلال الفترة الإخيرة لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين فى العديد من المجالات، كما تم الاتفاق فى نهاية اللقاء على أهمية تبادل الزيارات والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة.