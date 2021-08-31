غدا.. انطلاق الجولة السادسة للاختبارات الإلكترونية الموحدة لـ4 جامعات أهلية

جدة - نرمين السيد - تعقد الجامعات الأهلية "الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة"، الجولة السادسة للاختبارات الإلكترونية الموحدة يومى الأربعاء والخميس الموافقين 1و2 سبتمبر.





ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، بضرورة توفير جميع الإرشادات والمعلومات التى تُيسر على خريجى الثانوية العامة والشهادات المعادلة اجتياز اختبارات القبول الإلكترونى الموحدة بالجامعات الأهلية الأربع "الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة".

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة، بأن الجولة السادسة للاختبارات الإلكترونية الموحدة للجامعات الأهلية "الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة" ستعقد يومى الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 سبتمبر.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، أن المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، رصد تساؤلات واستفسارات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وأجاب عن هذه الأسئلة وتقديمها للطلاب فى شكل دليل إرشادى يساعد الطلاب على معرفة كيفية القبول بالجامعات الأهلية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأربعة يعتمد على المجموع الاعتبارى للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتبارى من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكترونى "70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدى"، كما أن الموقع الإلكترونى لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوى على فيديوهات إرشادية ونماذج من الاختبارات ليتدرب عليها الطلاب قبل أداء الاختبارات.

وأشار الدكتور إبراهيم فتحى رئيس لجنة التنسيق للجامعات الأهلية، إلى أن الطلاب سيؤدون الاختبارات الإلكترونية الموحدة فى 8 مراكز معدة جيدا لإجراء الاختبارات الإلكترونية، وتشمل هذه المقرات الجلالة وحلوان والمنصورة وبنها وأسيوط وشرم الشيخ ورأس سدر وبور سعيد، ويتم اختيار مركز الاختبارات الإلكترونية الأقرب لسكن الطالب لأداء الاختبار الإلكترونى.