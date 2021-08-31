الجيزة تنظف شوارعها من التعديات

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة حملاتها المستمرة على مدار اليوم، بالإحياء والمراكز والمدن، للحد من الإشغالات ورفع التعديات الموجودة بالطريق العام، والتى تسىء للمظهر العام، وتؤثر على حركة السير.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الإحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى بالشارع للعمل على حل المشاكل التى تواجه المواطنين. شن حى الدقى حملة شملت شوارع مصدق وسليمان جوهر، والتى تم خلالها مراجعة تراخيص المحلات ورفع الإشغالات والتعديات الموجودة بنهر الطريق. وقام حى العجوزة بشن حملة مماثلة شملت شوارع النيل وعبده خطاب ويوسف البندارى والمعتمدية وبكر عليوة ومصطفى العسال بأرض اللواء، والتى أسفرت عن إزالة كشك مخالف بدون ترخيص بشارع النيل ورفع عدد من المضبوطات وإيداعها بمخازن الحى. فيما شن حى بولاق الدكرور حملة أسفرت عن غلق 5 محلات لممارسة نشاط بدون ترخيص وضبط 8 مركبات توكتوك لسيرهم عكس الاتجاه ورفع 145 حالة إشغال متنوعة والتحفظ على 19 تروسيكل و5 سيارات نصف نقل، كما تم تحرير محضران عدم إعلان عن الأسعار، ومحضران عدم وجود رخصه ومحضران عدم وجود شهادة صحية. وفى حى العمرانية استهدفت الحملة شوارع عدوى سليم وفاطمة رشدى وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.. أما فى حى جنوب الجيزة تم رفع السيارات المتهالكة بشارع المجزر الآلى بالمنيب والتى تشوه المظهر العام. كما تمكن مركز ومدينة أوسيم من ضبط سيارة نقل لقيامها بإلقاء المخلفات الصلبة أسفل محور روض الفرج وذلك بالمخالفة للقانون وعدم القاءها بالمقالب العمومية ، كما تم رفع 21 حالة إشغال، وتحرير 3 محاضر إشغال بمدينة الحوامدية.

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