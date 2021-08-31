/648071/النائب-طارق-نصير--مؤسسة-الأهرام-نموذج-للصحافة-الحرة-المهنية-المستقلة

قال اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي أن مؤسسة الأهرام الصحفية تعد من اقدم وأعرق المؤسسات الصحفية في الشرق الاوسط حيث كانت و مازالت تحتفظ بأسلوبها السلس الذي يعتمد على اللغة الرصينة السهلة التي تلائم طبيعة الصحافة و تخاطب القراء على اختلاف ثقافاتهم.

دوت الخليج يرصد تعليق طارق نصير بشأن مؤسسة الاهرام

مؤسسة الاهرام

وأكد النائب طارق نصير ، اثناء مشاركتة مع وفد البرلمان العربي برئاسة عادل ابن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الذي زار مؤسسة الأهرام الصحفية بمناسبة مرور 145 عاما على إصدار أول عدد من صحيفة الأهرام،ان الاهرام كانت ومازالت شاهدة على الأحداث والتطورات التي شهدتها الدولة المصرية والوطن العربي وناقلة باقلام روادها من الكتاب والمفكرين والمثقفين للعالم اجمع دورها التنويري والتثقيفي التي ميزتها عن باقي الصحف الأخرى حتى أصبحت أيقونة الصحافة المصرية والعربية.

و كان في استقبالهم عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، والكاتب الصحفي ماجد نجم رئيس تحرير بوابة الأهرام، والكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، وسعيد غنيم مدير عام مؤسسة الاهرام، والكاتب الصحفي اشرف بدر رئيس مركز الأهرام لتنظيم المعلومات والميكروفيلم

الصحافة المصرية

موضحا أن مؤسسة الأهرام على مدار تاريخها العريق في الصحافة المصرية فهي تتطور مع تطور الزمن لتواكب التكنولوجيا الحديثة لكي تحتفظ بمكانتها التاريخية واستقلالها وريادتها في قيادة العمل الصحفي.

واشاد عضو البرلمان العربي بماتشهدة مؤسسة الاهرام من تطور ملحوظ بمايساهم في تحقيق التنمية المستدامة ،موضحا “ايمانا منا بالدور الفعال التي تقوم بة الصحافة الحرة والمستقلة والمهنية التي باتت احد المتطلبات الرئيسية التي لا يمكن الاسغناء عنها في بناء وتقدم المجتمعات”.