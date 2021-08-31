النائبة سميرة الجزار تتدخل لحل مشكلة أهالي حدائق القبة..وتؤكد :ـمهنة السايس لا يجب أن تكون ستارا للبلطجة والبطالة المقنعة

/648060/النائبة-سميرة-الجزار-تتدخل-لحل-مشكلة--أهالي-حدائق-القبةوتؤكد-ـمهنة--السايس-لا-يجب-أن-تكون-ستارا-للبلطجة-والبطالة-المقنعة

تدخلت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لتخليص أهالى مساكن القبة الجديدة بحي حدائق القبة، من بلطجى تعدى على المساحة الواقعة أسفل عماراتهم والمخصصة لركن سياراتهم، وحاول تحويلها إلى ساحة انتظار بدون ترخيص، ووضع إطارات سيارات لحجز المساحات الشاغرة فيها، وفرض مبالغ على السكان لركن سياراتهم أسفل منازلهم، أو تأجيرها لسيارات من خارج المنطقة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاكل اهالي حدائق القبة

أزمة اهالي حدائق القبة

إنه بعد تلقيها شكاوى من أهالي المنطقة بهذا الخصوص، تدخلت النائبة سميرة الجزار لدى حي حدائق القبة، حيث قامت بالاتصال باللواء وليد عبد الحميد، رئيس حى حدائق القبة، الذي قام مشكورا بعمل حملة شاملة لطرد البلطجى من المنطقة وإزالة إطارات السيارات التي كان يضعها، وإزالة كل الإشغالات من المنطقة، إلى جانب تنظيفها من القمامة.

السايس

وقالت النائبة سميرة الجزار، في تصريحات صحفية، إن ما يعرف بـمهنة "السايس" لا يجب أن تكون ستارا للبلطجة وعنوانا للبطالة المقنعة، أو فرض إتاوات على المواطنين، مقابل حقهم الطبيعي في ركن سياراتهم أسفل منازلهم، واستسهال الحصول على أموال من الناس بدون جهد أو عمل حقيقي.

وتوجهت النائبة سميرة الجزار بالشكر للواء وليد عبد الحميد، رئيس حي الحدائق، والعاملين بالحى، على سرعة الإستجابة لأهالينا بحى حدائق القبة، كما ناشدت النائبة أهالى حدائق القبة بالحفاظ على الحى نظيفا، ونشر الوعى بين الناس والحفاظ على البيئة.