عزة حسين لـ دوت الخليج: جهود رجال الشرطة فى استعادة طفل المحلة عظيمة

/648058/عزة-حسين-لـ-تحيا-مصر-جهود-رجال-الشرطة-فى-استعادة-طفل-المحلة-عظيمة

أشادت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب، عن محافظة الغربية بقيادات ورجال وزارة الداخلية علي سرعه القبض علي المختطفين للطفل زياد مؤكدة علي رجال الشرطه البواسل قاموا بمهامهم في بسط الأمن والأمان للمواطنين ولم يتهاونوا في حماية المواطنين .

طفل المحلة المختطف

وشاركت النائبة عزة حسين فرحة أهل الطفل زياد بعد عودته مشيرة في تصريحات لتحيا مصر أن كل يوم يثبت ان رجال وزارة الداخلية مدي قدرة الجهاز الشرطي علي تحقيق الأمن للمواطنين،إضافة إلى فرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين، مؤكدة علي ان سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناه رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين.

جهود وزارة الداخلية

و نجحت الأجهزة الأمنية من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناه وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التى تناولتها مواقع التواصل الإجتماعى ، فى ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهله سالماً.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن القبض علي المختطفين للطفل زياد في عملية تحريره ونشرت فيديو لكلية تحريره من يد المختطفين والقبض عليهم ونشرت فيديو العملية علي الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .

هذا وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن تفاصيل ملابسات خطف طفل المحلة.

وبحسب بيان للوزارة، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باختطاف أحد الأطفال أثناء تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية.

وأسفرت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وجمع المعلومات، وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة، وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ في توقيت سابق لواقعة خطف الطفل؛ حيث قام الجناه بالتخطيط لسرقتها واستخدامها في ارتكاب الحادث، ثم التخلي عنها، وإضرام النيران بها بعد الحادث في محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم.