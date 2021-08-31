/648053/منتخب-الطائرة-يهزم-نيجيريا-في-بطولة-العالم

حقق المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 19 عام، الفوز على نظيره منتخب نيجيريا، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات تحديد المراكز في بطولة العالم.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

فاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة بقيادة عادل لطفي، المدير الفني للفريق، على منافسه النيجيري بنتيجة 3 – 1، في مباريات تحديد المراكز من بطولة العالم، والتي تستضيفها إيران بين 24 أغسطس وحتى 2 سبتمبر المقبل.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: “22 – 25، 25 – 19، 25 – 21، 25 – 23”.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني سيلعب بعد هذا الفوز لتحديد المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر.

مشوار مصر في بطولة العالم

تلقي منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة خسارة من نظيره البلغارى بنتيجة 3/0، فى دور الـ 16.

وخسر منتخب الشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة، أمام الأرجنتين بنتيجة 3-0، في افتتاحية مشوار الفراعنة، ببطولة العالم بإيران، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25 -16)، و(25-10)، و(25-22).

ويقع المنتخب المصري لشباب الطائرة في المجموعة الرابعة بجانب الأرجنتين وألمانيا، وكوبا، وجمهورية الدومينيكان التى اعتذرت عن عدم المشاركة.

وحصل المنتخب الوطنى على نقاط لقاء جمهورية الدومينيكان والذى كان محددًا له يوم 25 من أغسطس الجاري لاعتذار الأخير.

ويلتقى المنتخب أمام نظيره الألماني فى تمام الساعة السابعة والنصف يوم 27 أغسطس الجاري، قبل أن يواجه كوبا فى ختام المجموعة يوم 28 فى تمام العاشرة و النصف.

وحقق منتخب الفراعنة لكرة السلة 3x3 تحت 18 سنة، إنجازا جديدا بعد الصعود لنصف نهائي بطولة العالم المقامة حالياً في المجر.

القائمة

تضم قائمة منتخب الفراعنة في تلك البطولة كلا من:

“إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي ، يوسف شحاتة – عمر عزب – أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام ، احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد”.

يذكر ان منتخب مصر حقق الفوز على منافسه إفريقيا الوسطى في أولى مبارياته بالبطولة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 72/56، ويلتقي مع منتخب غينيا يوم السبت المقبل.

ويتكون الجهاز الفني من كلا من: “أحمد مرعي مدير فني - وسام جابر مدرب - محمد سليم مساعد مدرب - وائل لطفي مدير منتخبات - معتز مغازي مخطط أحمال - أحمد يحيي طبيب الفريق - ماجد عباس تحليل واحصاء”.

وكان منتخب مصر لكرة السلة للناشئات، قد خسر نهائي البطولة الأفريقية التي التي أقيمت مؤخراً بمصر، وحسم لقبها المنتخب المالي، عقب الفوز على ناشئات مصر بنتيجة 68-65، وضمن المنتخبان التأهل لمنافسات كأس العالم تحت 18 عاما، التي ستقام في المجر 2022.