صور.. وزير الشباب يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحوث والدراسات العربية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(ألكسو)، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومعهد البحوث العربية للبحوث والدراسات.





وقع مذكرة التفاهم، اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومن جانب المعهد الدكتور محمد مصطفى كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية.



وذكر وزير الشباب والرياضة أن توقيع مذكرة التفاهم مع المعهد، نظرا لتقارب الأهداف والتوجهات التى يعمل الطرفان من خلالها ولتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما بما يساعد على تحقيق النمو ودعم جهود التنمية، والإسهام بفاعلية فى تأهيل وتطوير قدرات الشباب بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال ووحدات الإدارة المحلية، وتقديم العلم والمعرفة فى المجالات العلمية المختلفة من خلال دعم وتشجيع البحوث الأساسية ذات الإرتباط بالشباب وإقامة الندوات العلمية الخاصة بهم، وإمداد السوق بالكفاءات المتخصصة، وإقامة تعاون مشترك فى التدريب المهنى للشباب، مع تقديم الاستشارات فى المجالات الإدارية للوزارة ولكافة الوحدات الخدمية والإقتصادية بمصر.



وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى تأهيل وتدريب الشباب ورعايته وتمكنه من المشاركة الفاعلة فى إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة الوطن وغرس قيم المواطنة والإنتماء من خلال تشجيع الحوار الفكرى والثقافى حول قضايا التنمية الشاملة والتحديات الداخلية والخارجية، والتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز البحوث والدراسات بغرض تبادل الخبرات فى المجالات الشبابية.

ومن خلال مذكرة التفاهم تقوم وزارة الشباب والرياضة بالمشاركة فى التدريبات والندوات وورش العمل، وتوفير الأماكن المجهزة واللوجستيات الخاصة بعقد الدورات التدريبية، ترشيح الراغبين فى الإلتحاق ببرامج الدراسات العليا بالمعهد، وترشيح المتدربين والمدربين من الوزارة والهيئات التابعة لتأهيلهم، بالإضافة إلى المشاركة فى إقامة مسابقات للشباب لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة.



ويختص معهد البحوث والدراسات العربية بترشيح كوادر من هيئة التدريس بالمهد لدعم البرامج التدريبية ورفع كفاءة العاملين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة والهيئات التابعة للوزارة فى مختلف المجالات، والمساعدة فى إعداد الدراسات والبحوث المقترحة لخدمة المجتمع وتأهيل شباب لخريجين لسوق العمل، وإتاحة الفرصة للشباب المستفيدين للمشاركة فى المؤتمرات والتواصل مع مجتمع الأعمال وحضور ورش العمل المتخصصة، مع إقامة التدريبات والورش بالإشتراك مع الوزارة.

وأتفق الطرفان على إعداد خطة عمل للتنفيذ، الأشراف والمتاعة لتحقيق الأهداف، إتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتفعيل مجالات التعاون، والأخذ بعين الإعتبار المستجدات الخاصة بشأن كوفيد 19 وإجازة إتاحة الورش والتدريبات عن بعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة.



حضر توقيع مذكرة التفاهم، محمد ولد أعمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)،اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، الدكتور محمد مصطفى كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية، والدكتور أحمد سمير رشدى عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات، ومنال جمال مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب.