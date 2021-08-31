التعليم العالى: 35 ألف طالب سجلوا فى تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4-9-2021.
وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.
وأكد المتحدث الرسمى، بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة، مشددا على أنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
وتابع: "على الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيغلق مساء السبت المقبل الموافق 4-9-2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق".
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