وزيرة البيئة: مصر لن تدخر أى جهد للمساعدة فى الحفاظ على الكوكب

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، فى الحدث رفيع المستوى لما قبل مؤتمر التنوع البيولوجى 2021، والذى تنظمه الحكومة الكولومبية بدعم من سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





ويشارك فى الحدث رؤساء دول كولومبيا وبنما والأرجنتين وكوستاريكا، ووزراء البيئة فى عدد من الدول ورؤساء البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وممثلى سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجى.

وأكدت الدكتورة ياسمين، خلال كلمتها باسم الحكومة المصرية، أن مصر كرئيس لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى COP14 بذلت جهودا حثيثة لرسم إطار عالمى لخارطة التنوع البيولوجى لما بعد 2020، والتى جاءت فى ظل الظروف الحرجة التى واجهها العالم مع بداية جائحة كورونا، ولكن هذا لم يثن مصر عن القيام بدورها فى بذل أى جهد يعمل على توحيد الجهود لصون التنوع البيولوجى العالمى بما يضمن حق الأجيال القادمة.

وأطلقت الوزيرة، مجموعة من الرسائل للعمل عليها خلال الدورة الجديدة من مؤتمر التنوع البيولوجى COP 15 برئاسة الصين، ومنها أن العمل على الربط بين صون التنوع البيولوجى ومواجهة آثار تغير المناخ أمر حتمى، فالظواهر المناخية الحادة التى يواجهها العالم لم تفرق بين دول نامية ومتقدمة وآثارها تطال الجميع، لذلك بادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث "تغير المناخ، التنوع البيولوجى، التصحر" لتوحيد الجهود وتحقيق فعلى لأهداف تلك الاتفاقيات، مما يزيد من أهمية التوافق والتكاتف للعمل على تنفيذ إطار التنوع البيولوجى ما بعد 2020، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار أهمية اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ لصون التنوع البيولوجى.

وفيما يخص العلاقة بين الاستثمار والتنوع البيولوجى، أكدت الدكتورة ياسمين، أن الاستثمار من الموضوعات الهامة للتنوع البيولوجى سواء على المستوى الاقتصادى أو التكنولوجى أو العلمى، ولكن الأهم هو الاستثمار فى العامل البشرى من الشباب والسكان المحليين للمناطق المحمية، فهم أكثر قدرة على صون التنوع البيولوجى إذا تم توعيتهم وتدريبهم، نظرا لارتباطهم الوثيق بها.

وشددت الوزيرة، على أهمية الوصول لإطار طموح لصون التنوع البيولوجى من خلال مؤتمر التنوع البيولوجى القادم COP15، وتوحيد الجهود لتنفيذه للحفاظ على حق الأجيال القادمة، مؤكدة أن مصر لن تدخر أى جهد للمساعدة فى الحفاظ على الكوكب ومواجهة آثار تغير المناخ، وتتعاون مع الجميع لتحقيق ذلك.