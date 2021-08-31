/648043/خالد-أبونحول-يحصل-على-موافقة-جهاز-تعمير-جنوب-الصعيد-بإنشاء-كوبرى-فرشوط-العلوى

قال النائب خالد ابو نحول عضو مجلس النواب، أنه استجابة للطلبات التى تقدم بها لوزير النقل ورئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد بعد مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به وتمت مناقشته بلجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد تم الموافقة من جهاز تعمير جنوب الصعيد على إنشاء كوبرى فرشوط العلوى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل انشاء كوبري فرشوط العلوي

كوبري فرشوط العلوي

وأكد عضو مجلس النواب خالد ابو نحول أنه سيتم عمل دراسه مرورية وسيتم طرح المشروع والبدء فى إنشاء تنفيذ الكوبرى.

وكانت توصيات لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان برئاسة النائب علاء عابد في اجتماعها في شهر يوليو الماضي بناء علي طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد ابو نحول أفادت محافظة قنا أنه لديها خطابات من بعض الجهات التى تشير الى أنه خلال شهر سيتم البدء في التنفيذ وتم التوصية من اللجنة بمخاطبة جهاز تعمير جنوب الصعيد بشأن الخطط الزمنية والمالية لتنفيذ الكوبرى.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وشهدت الجلسة الختامية اليوم، استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة.

وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب.