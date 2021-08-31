مصر ترد على دعوة تركيا لمواصلة المحادثات الاستكشافية بين البلدين

أصدرت وزارة الخارجية منذ قليل بيانا ترد فيه على الدعوة المقدمة من دولة تركيا من اجل مواصلة اجراء المحادثات الاستكشافية بين البلدين لاستئناف العلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيانها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أنه استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، فمن المقرر أن يزور السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية أنقرة يومي ٧ و٨ سبتمبر المقبل.

وتأتي الزيارة بهدف إجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، والتي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.