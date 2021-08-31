جدة - نرمين السيد - يزور السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية أنقرة، يومى 7 و8 سبتمبر 2021، وذلك حسب بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، أكدت فيه أن هناك استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية فى هذا الصدد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. نائب وزير الخارجية يزور أنقرة استجابة لدعوة تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.