الحكومة تنفى منح تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج الإدمان

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن منح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان.





وتواصل المركز، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان، مُشددةً على أن جميع مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المرخصة هى مراكز متخصصة وتستوفى جميع الاشتراطات الطبية، وتخضع للمراقبة والإشراف من قبل المجلس القومى للصحة النفسية التابع للوزارة، وتقدم الخدمات العلاجية من قبل فرق طبية مؤهلة على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الإدمان، مع تقديم المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، مُناشدةً المواطنين عدم التعامل مع أى منشآت وهمية أو غير مرخصة والتى قد تمثل خطورة على أرواحهم. وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 -01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى "[email protected]".

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