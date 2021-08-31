أخبار مصرية

صور.. محافظ الفيوم يتابع تطعيم العاملين بالديوان العام ضد كورونا

0 نشر
مصطفى فراج 2021-08-31 09:53 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعا مع مديرى الإدارات بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال تطعيم العاملين بالديوان العام ضد فيروس "كورونا"، وذلك من خلال الفرق الطبية المتنقلة التى تم تخصيصها لهذا الغرض، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع شدد محافظ الفيوم على مديرى الادارات، بضرورة تلقى كل العاملين بالديوان العام "لقاح كورونا"، وعدم السماح والتهاون فى هذا الشأن، كما شدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات أثناء تلقى اللقاح، وأثناء العمل.


وأضاف أن المحافظ وجه خلال الاجتماع باستدعاء فريق طبى متنقل من مديرية الصحة، لتطعيم المديرين الذين لم يتلقوا اللقاح، وبالفعل حضر الفريق الطبى وقام بتطعيمهم.

تطعيم العاملين بمحافظة الفيوم


وكشف المتحدث الرسمى، أن محافظ الفيوم، تلقى تقريرا تفصيليا عن تلقى العاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية ومجالس المدن "لقاح كورونا"، مؤكدا على ضرورة تلقى جميع العاملين بالديوان "اللقاح" بحد أقصى الخميس المقبل.

تطعيم العاملين بمحافظة الفيوم


وشدد على أنه لن يسمح بدخول أى موظف يعمل بالديوان العام إلا إذا كان قد تلقى "لقاح كورونا" اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، وذلك حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معربا عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص فى مواجهة هذا الوباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الفيوم يتابع تطعيم العاملين بالديوان العام ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا