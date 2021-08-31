صور.. محافظ الفيوم يتابع تطعيم العاملين بالديوان العام ضد كورونا

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع شدد محافظ الفيوم على مديرى الادارات، بضرورة تلقى كل العاملين بالديوان العام "لقاح كورونا"، وعدم السماح والتهاون فى هذا الشأن، كما شدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات أثناء تلقى اللقاح، وأثناء العمل.
وأضاف أن المحافظ وجه خلال الاجتماع باستدعاء فريق طبى متنقل من مديرية الصحة، لتطعيم المديرين الذين لم يتلقوا اللقاح، وبالفعل حضر الفريق الطبى وقام بتطعيمهم.
وكشف المتحدث الرسمى، أن محافظ الفيوم، تلقى تقريرا تفصيليا عن تلقى العاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية ومجالس المدن "لقاح كورونا"، مؤكدا على ضرورة تلقى جميع العاملين بالديوان "اللقاح" بحد أقصى الخميس المقبل.
وشدد على أنه لن يسمح بدخول أى موظف يعمل بالديوان العام إلا إذا كان قد تلقى "لقاح كورونا" اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، وذلك حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معربا عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص فى مواجهة هذا الوباء.
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