صور.. محافظ الفيوم يتابع تطعيم العاملين بالديوان العام ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعا مع مديرى الإدارات بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال تطعيم العاملين بالديوان العام ضد فيروس "كورونا"، وذلك من خلال الفرق الطبية المتنقلة التى تم تخصيصها لهذا الغرض، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع شدد محافظ الفيوم على مديرى الادارات، بضرورة تلقى كل العاملين بالديوان العام "لقاح كورونا"، وعدم السماح والتهاون فى هذا الشأن، كما شدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات أثناء تلقى اللقاح، وأثناء العمل.



وأضاف أن المحافظ وجه خلال الاجتماع باستدعاء فريق طبى متنقل من مديرية الصحة، لتطعيم المديرين الذين لم يتلقوا اللقاح، وبالفعل حضر الفريق الطبى وقام بتطعيمهم.



وكشف المتحدث الرسمى، أن محافظ الفيوم، تلقى تقريرا تفصيليا عن تلقى العاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية ومجالس المدن "لقاح كورونا"، مؤكدا على ضرورة تلقى جميع العاملين بالديوان "اللقاح" بحد أقصى الخميس المقبل.



وشدد على أنه لن يسمح بدخول أى موظف يعمل بالديوان العام إلا إذا كان قد تلقى "لقاح كورونا" اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، وذلك حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معربا عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص فى مواجهة هذا الوباء.