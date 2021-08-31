فيديو - طالب صفر اللغة العربية فى الثانوية العامة يعلن تفاصيل حصوله على حقه

جدة - نرمين السيد - وقال، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى: "فى لجنة امتحان اللغة العربية طلبت ورقة بابل شيت لتغيير إجابة فى الامتحان، والمدرس المراقب طلب منى حل السؤال الخطأ فقط، وليس نقل كل الإجابات وتمت كتابة كل التفاصيل فى المحضر المرفق مع ورقتى البابل شيت".

أضاف طالب صفر اللغة العربية فى الثانوية العامة: "فوجئت بأننى حصلت على صفر فى مادة اللغة العربية، وعلمت أنه تم تصحيح ورقة بابل شيت المتواجد به سؤال واحد فقط وليس كل الإجابات".

وتابع: "قررت التقدم بتظلم فى المادة لإعادة تصحيح ورقة الإجابة، وتواصلنا مع الشؤون القانونية فى وزارة التربية والتعليم وشرحت له الموقف وطلبت شهادة 2 زملاء معى فى اللجنة وتم إجراء تحقيق مع المراقبين وأقروا بما حدث، وحصلت على متوسط المجموع فى مادة اللغة العربية والذى تم تقديره بـ 64.5 درجة من أصل 80!".