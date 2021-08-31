مصر تدين الهجوم على قاعدة العند اليمنية : جريمة نكراء

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تتقدم مصر، حكومة وشعبًا بخالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب اليمن الشقيق، ولذوى ضحايا هذه الجريمة النكراء، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين، معربة عن تضامنها ودعمها للحكومة اليمنية فى هذا المُصاب الجلل".
وأضافت: "وتعيد مصر التأكيد على ضرورة تغليب مصلحة اليمن وشعبه عبر التوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه ويحقق تطلعات شعبه الشقيق فى الأمن والاستقرار والتنمية".
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