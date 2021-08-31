محافظ الأقصر يبحث مع رئيس هيئة مياه الشرب موقف المشروعات الجارى تنفيذها

وناقش الاجتماع موقف مشروعات الصرف الصحى الجارية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر بمركزى أرمنت وإسنا.
واثنى المحافظ على الجهود المبذولة فى جميع مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر وطالب بضرورة تكثيف الجهود لنهو المشروعات فى الأوقات المحددة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الأقصر يبحث مع رئيس هيئة مياه الشرب موقف المشروعات الجارى تنفيذها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.